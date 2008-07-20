Cоздание сайта для Дизайн студии

Нужно создать сайт для дизайн студии. В нем должены присутсвовать:

1. Закладки: Главная(все обновления на сайте), Портфолио(наши работы), Цены(расценки), Отзывы(каждый клиент сможет оставить + и - отзыв), Поиск (Поиск информации по сайту), О нас (Контакты, чем занимаемся).

2. Панель слева: Новости (тоже что и на главной), Для дизайнеров(сюда будут вылаживаться разные примочки для дизайнеров), Для клиентов(здесь клиенты будут оставлять заявку, для дальнейшего выполнения их работы), Чем занимемся(наша сфера деятельности), Контакты(телефоны, icq, e-mail), включить в эту панель меню с опросами.

3 Панель справа: Для баннеров, бегущих снизу вверх (для рекламы как нашей студии так и другой рекламы).

Всю необходимую информацию обсудим при общении. http://game-control.ucoz.net/ это как пример сайта, но только пример, цвета и т.д. все будет другим.

Оплату гарантирую, после выполнения работы. Будет выбран один человек, который будет вести работу до конца.

Дешево.