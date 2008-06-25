Интересует стоимость и сроки создания сайта для строительной компании с флешем. За основу будет взята идея "Изумрудного" http://www.izumrudniy.com.ua/map/index.php Ваши предложения в комментариях. Обязательно портфолио, возможность пообщаться через ...
Казино
- Я новичёк.
- Не понимаю ни терминалогии, ни иного специального словоблудия касающегося создания сайта.
- Мне нужен работающий сайт, полностью автоматизированный.
- Все моя работа должна заключаться только в переодическом просмотре кошелька.
- Проблем с законом иметь не желаю.
- Выигравший должен выигрывать, проигравший - проигрывать.
- Обменники - объязательно.
- Реклама и все ссылки на партнёрские программы облегчающие военным жизнь - объязательны.
- Ставки от 0,01 WMZ.
- Платежи должны приниматься со всех мыслимых и немысленных систем на мой кошель WebMoney.
- Предусмотреть возможность халявы - бесплатного получения 0,01 WMZ с периодичностью в одни сутки для конкретного IP.
- Открываться халява должна после 10 часов "по Москве", когда мне на кошель упадёт не менее 20 WMZ.
- Закрваться халява должна в 19 часов или когда общая сумма выплат составит 10 WMZ.
- Денюжки на эти цели (на получение бесплатных WMR) должны поступать из средств проигравших.
в зависимости от колличества
- Сайт должен иметь крутую популярность (имеется в виду регистрация в поисковых системах).
- Деньги (прошу не путать с деньжищами), есть!
- Предоплата минимальная, остальное после проверки работы.
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