Казино

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Закрыт11 заявок252 просмотра

- Я новичёк.

- Не понимаю ни терминалогии, ни иного специального словоблудия касающегося создания сайта.

- Мне нужен работающий сайт, полностью автоматизированный.

- Все моя работа должна заключаться только в переодическом просмотре кошелька.

- Проблем с законом иметь не желаю.

- Выигравший должен выигрывать, проигравший - проигрывать.

- Обменники - объязательно.

- Реклама и все ссылки на партнёрские программы облегчающие военным жизнь - объязательны.

- Ставки от 0,01 WMZ.

- Платежи должны приниматься со всех мыслимых и немысленных систем на мой кошель WebMoney.

- Предусмотреть возможность халявы - бесплатного получения 0,01 WMZ с периодичностью в одни сутки для конкретного IP.

- Открываться халява должна после 10 часов "по Москве", когда мне на кошель упадёт не менее 20 WMZ.

- Закрваться халява должна в 19 часов или когда общая сумма выплат составит 10 WMZ.

- Денюжки на эти цели (на получение бесплатных WMR) должны поступать из средств проигравших.

в зависимости от колличества

- Сайт должен иметь крутую популярность (имеется в виду регистрация в поисковых системах).

- Деньги (прошу не путать с деньжищами), есть!

- Предоплата минимальная, остальное после проверки работы.

17 лет назад
Aleksandr7
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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