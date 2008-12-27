Создание сайта для строительной компании

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Завершен38 заявок645 просмотров

Интересует стоимость и сроки создания сайта для строительной компании с флешем.

За основу будет взята идея "Изумрудного"

http://www.izumrudniy.com.ua/map/index.php

Ваши предложения в комментариях.

Обязательно портфолио, возможность пообщаться через ICQ или Skype

17 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Maximus
Максим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$2000
45 дней
Хорошая работа. Довольно интересные идеи и их реализация. Но нужно быть более смелыми, и даже иногда более требовательными к заказчику.
Спасибо за сотрудничество. Удачи в следующих проектах.

Заявки фрилансеров

Maximus
Максим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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