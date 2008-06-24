Разработка сложного интернет портала (кластеры)

Нужна команда!

для разработки крупного портала на запад.

основной фцнкционал это

форумы, новости, фотографии, каталоги товаров

корзина, пользователи с личным кабинетом

основные моменты долны быть

очень высокая устойчивость к нагрузкам. до 400 000 человек в день

распеределенность базы данных - для начала база будет на одном крутом сервере

потом будет реплакиця с вынесением отдельных таблиц на отдельные сервера.

опыт таких работ обязателен.