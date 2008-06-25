Создание сайта на Drupal

Добрый день,

Ищем Drupal дарования. Тех кто прособен не только говорить, какие они крутые, потому что установили 2 или даже 3 темы на движок, а тех людей, что работают и создают сайты, используя и иногда модифицируя имеющиеся ноды.

Краткое описание функционала

* Обмен видео, фото, объявления, форум, система закладок, статьи, оценка статей как в Digg, Персональный блог, Система тэгов, и ещё 2 нода для разработки c нуля (скорее всего).

Собственно вот и всё для фазы 1, затем будет расширение возможностей сайта.

Мы ищем человека на постояннку, то есть того кто может сделать все от начала и до конца.

Сообщение без ссылок на сайты в разработке или готовые сайты рассматриваться не будут.

Ждем Ваших предолжений.