Создание сайта на Drupal

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Закрыт4 заявки226 просмотров

Добрый день,

Ищем Drupal дарования. Тех кто прособен не только говорить, какие они крутые, потому что установили 2 или даже 3 темы на движок, а тех людей, что работают и создают сайты, используя и иногда модифицируя имеющиеся ноды.

Краткое описание функционала

* Обмен видео, фото, объявления, форум, система закладок, статьи, оценка статей как в Digg, Персональный блог, Система тэгов, и ещё 2 нода для разработки c нуля (скорее всего).

Собственно вот и всё для фазы 1, затем будет расширение возможностей сайта.

Мы ищем человека на постояннку, то есть того кто может сделать все от начала и до конца.

Сообщение без ссылок на сайты в разработке или готовые сайты рассматриваться не будут.

Ждем Ваших предолжений.

Drupal
17 лет назад
lalipas
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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