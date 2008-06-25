Создание сайта

Необходимо создать создать сайт, аналог http://www.online-flirt.ru и возможно потребуется продвижение его.

Хотелось бы услышать стоимость и сроки за какие будет сделана данная работа.

Всех прошу прощения, возникли вопросы на фирме, и этот вопрос решили пока отложить, так как не срочно.