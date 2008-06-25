Создание сайта

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Закрыт22 заявки441 просмотр

Необходимо создать создать сайт, аналог http://www.online-flirt.ru и возможно потребуется продвижение его.

Хотелось бы услышать стоимость и сроки за какие будет сделана данная работа.

Всех прошу прощения, возникли вопросы на фирме, и этот вопрос решили пока отложить, так как не срочно.

17 лет назад
yana2003
47 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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