Создание Сайта на движке Bitrix редакция «Бизнес» ( www.bitrix.ru ) Желательно : 1. Высшее техническое образование в этом направление. 2. Основы администрирования unix-систем 3. PHP / MySQL ...
Нужен сайт
Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату.
Предоплата НЕТ (с заключением договора). Кроме того, возможны солидные бонусы за досрочное выполнение заказа.
Обязательно:
одним фрилансером, т.е. полное создание сайта "под ключ"
- Наличие в портфолио каких-либо схожих работ
Требование:
1.Наличие портфолио.
2.Наличие хорошего интернета.
Со скоростью от 2 и выше МБ.
Пишите предложения на почту.
Вот мыло:[email protected]
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