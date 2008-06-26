Нужен сайт

Необходимо создание сайта-аналога ruscams . com. (практически полное копирование, как дизайна, так и flash-элементов, "движка", систем оплаты, с внесением своих индивидуальных элементов дизайна) с возможностью дальнейшей доработки за дополнительную плату.

Предоплата НЕТ (с заключением договора). Кроме того, возможны солидные бонусы за досрочное выполнение заказа.

Обязательно:

одним фрилансером, т.е. полное создание сайта "под ключ"

- Наличие в портфолио каких-либо схожих работ

Требование:

1.Наличие портфолио.

2.Наличие хорошего интернета.

Со скоростью от 2 и выше МБ.

Пишите предложения на почту.

Вот мыло:[email protected]