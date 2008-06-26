Сайт "под ключ". Аналог livecamshow.tv.

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Закрыт13 заявок407 просмотров

Обьявляется тендер на создание русскоязычного клона сайта http://www.livecamshow.tv/ (Функционал - копируем + небольшие изменения и адаптация к раше, по дизайну - не копируем, делаем свой.) Кто возьмётся? Пишите цену, сроки.

Некоторые изменения в принципе работы сайта - будут.

Изучите - как работает.

Из этой области на русском языке есть http://ruscams.com - но этот русский сайт - по функционалу попроще будет чем вышеназванный.

Большая просьба - не беритесь за проект те, кто не представляет полностью - что нужно делать и как делать.

Долго рассказывать тонкости работы сайта - нет времени.

Вы - анализируете полностью принцип работы, биллинг, схемы пополнения баланса и т.д.

Вы - анализируете возможности администраторов, пользователей и моделей и т.д.

Тоесть - абсолютно точно должны ЗНАТЬ как и что работает.

Мы лишь дополним пожеланиями, что именно мы бы хотели добавить (изменить) из функционала.

Дизайн - отдельная тема. Он болжен быть сногсшибательным!

Сроки - до 2-х месяцев максимум.

Стоимость - предлагайте.

P.S. - с нулевым рейтингом и мастера одиночки - прошу не беспокоить.

17 лет назад
satellitpro
Денис 
54 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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