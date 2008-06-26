Создание Сайта на движке Bitrix редакция «Бизнес» ( www.bitrix.ru ) Желательно : 1. Высшее техническое образование в этом направление. 2. Основы администрирования unix-систем 3. PHP / MySQL ...
Создание информационного портала
Требуется создания глобального портала под ключ.
Возможно на вашей CMS.
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