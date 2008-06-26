Сайт по поиску работы

Требуется на скорую руку поставить сайт использовав готовый скрипт www.jobberbase.com или http://www.scriptdemo.com/details.php?prod=phpjobsite или любой другой на ваше усмотрение.

Потребуются незначительные переделки, а именно:

1) сделать страницы результатов поиска по городам как стационарные страницы (то есть страница site.com/voorhees-nj должна во-первых существовать, во-вторых содержать результаты поиска вакансий и кандидатов в voorhees, NJ)

2) прикрутить прием оплаты за объявления.

Надо все сделать быстро. Очень быстро.