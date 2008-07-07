Требуется создать проект под ключ-интернет магазин. Жду предложений.
Дизайн сайта + верстка + программинг
Нужно создать сайт с нуля цветочного интернет магазина.
Свои предложения по ценам и срокам пишите сюда.
ТЗ будет предоставлено после короткого общения с Вами.
Личку не читаю.
Обратите внимание на то что нужно сделать сайт весь от дизайна до программирования, а не по частям.
PS: Красивый и стильный дизайн.
PPS: Желательно CMS Drupal.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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