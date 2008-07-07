Дизайн сайта + верстка + программинг

Нужно создать сайт с нуля цветочного интернет магазина.

Свои предложения по ценам и срокам пишите сюда.

ТЗ будет предоставлено после короткого общения с Вами.

Личку не читаю.

Обратите внимание на то что нужно сделать сайт весь от дизайна до программирования, а не по частям.

PS: Красивый и стильный дизайн.

PPS: Желательно CMS Drupal.