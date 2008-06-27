Требуется создать проект под ключ-интернет магазин. Жду предложений.
Сервис скриншотов
Необходимо организовать сервис на подобии:
http://www.webshotspro.com/info/5733171EC1ED7E12CB73E3310F913C0B
Возможности:
1. Снятие скриншотов со списка сайтов.
2. Управление форматом и расширение скриншотов.
3. Для оплаты услуг сервера можно использовать WebMoney и смс.
Чем ниже Ваши сроки тем больше шансов выйграть тендер.
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