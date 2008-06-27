Необходимо сделать сайт однофамильцев Мельник. http://www.melnik.in.ua/

Кое что получилось нашкрябать на вордпрессе, но выглядит это уж больно топорно и по школьному.

Что необходимо?

Подобрать или нарисовать простой, симпатичный дизайн.

Немного наполнить сайт и распределить грамотно по разделам. Регистрация на сайте не нужна ,форум тоже, необходимо чтобы посетители могли оставлять комментарии без регистрации.

Если вы можете занятся данным сайтом, покажите что вы можете сделать, примеры аналогичных по сложности работ и сколько стоит

Предложения типа "стучитесь все сделаем" и "зделау все за 3$, усе бедет клево" будут игнорироватся.