Интернет магазин

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Завершен39 заявок653 просмотра

Требуется создать проект под ключ-интернет магазин.

Жду предложений.

17 лет назад
Lendel
St 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

SnnOz
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$400
3 дня
s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$300
Самый лучший фрилансер, никогда еще не сталкивался с такой ответственной точкой зрения. Рекомендую С Уважением Степин Николай! 8922097152
Хороший заказчик. Оплату полностью всю произвел. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Даёт четкое задание и оплачивает в назначенный срок!

Заявки фрилансеров

SnnOz
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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