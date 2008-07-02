Сайт систем автоматической парковки под ключ

Краткая информация о сайте:

Сайт посвящен системам многоярусной автоматической парковки.

Язык сайта Греческий . Некоторые названия даны на английском.

Рекомендованный вариант исполнения флаш сайт оформленный в виде брошюры с листами (чем собственно говоря и являлся исходный материал) .

В ТЗ даны ссылки на страницы где находятся фотографии с страниц брошюры В принципе их можно и особо не переделывать.