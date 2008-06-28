Требуется создать проект под ключ-интернет магазин. Жду предложений.
Создание портала
Хотелось бы создать портал, точную копию сайта www.66.ru с таким же дизайном или немного видоизмененным но с таким же функционалом.
Предложения писать здесь или в личку, но лучше здесь.
бюджет 5000$$$
срок 1-2 месяца
предоплата 30%
Заявки фрилансеров
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