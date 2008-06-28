Создание портала

Хотелось бы создать портал, точную копию сайта www.66.ru с таким же дизайном или немного видоизмененным но с таким же функционалом.

Предложения писать здесь или в личку, но лучше здесь.

бюджет 5000$$$

срок 1-2 месяца

предоплата 30%