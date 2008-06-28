Интернет-магазин цветов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок281 просмотр

1) мне нужен дизайн

2) шапка во флеше

3) интернет-магазин с выгрузкой в Маркет

4) оптимизация под браузеры Explorer, Opera, Firefox

5) современная система управлением сайтом

6) блоки: новости, популярное, корзина и т.д.

7) пользовательская часть с авторизацией

8) привязка к платежным системам

и др.

17 лет назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$1000
Я долго ждал этого господина Лазарева, когда, наконец, он доделает мне сайт www.ladyrose.ru Но он пропал. На мои сообщения и телефонные звонки он не отвечает. Ему было оплачено: 895,5 USD Сначала, он обещал, что сделает сайт за 2 недели! Это все растянулось с июня 2008 по настоящее время! Верста дизайна отвратная. Посла того как, я его попросил сделать, возможность полноценного добавления страницы, через административную панель сайта, он попросил перевести денег еще за какой-то модуль. Я перевел. После этого в течение какого-то времени он еще кормил меня завтраками, а потом пропал. Не связывайтесь с этим человеком! Он - мошенник!!! Берет деньги, потом делает что-то для видимости и пропадает! Вот ссылка на недавний форум. Очень интересно, прочитайте http://www.weblancer.net/forum/themes/9989.html?page=1
Были трения, но Все-таки пришли к общему знаменателю. :)

Заявки фрилансеров

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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