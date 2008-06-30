Проект интернет магазина на joomla или bitrix

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Закрыт11 заявок253 просмотра

Добрый день.

Подробное описание требуемого функционала магазина во вложенном файле.

Принимаются к рассмотрению реализации на bitrix и joomla. Причем на joomla проект "почти" реализован, tooler.ru, и тут будет приветствоваться его доработка, а не создание с нуля!

Рассматриваются только предложения с объявленной ценой и сроком!

Joomla
17 лет назад
staber
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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