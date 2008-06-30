Проект интернет магазина на joomla или bitrix

Добрый день.

Подробное описание требуемого функционала магазина во вложенном файле.

Принимаются к рассмотрению реализации на bitrix и joomla. Причем на joomla проект "почти" реализован, tooler.ru, и тут будет приветствоваться его доработка, а не создание с нуля!

Рассматриваются только предложения с объявленной ценой и сроком!