Требуется: Дизайн - полный, стильный, красивый, лёгкие гармоничные тона, с использованием Web 2.0 технологий, соответствующий концепции сайта. 2 форума – (общей функциональности, но разный дизайн - цветовая гамма и шапка, единая база ...
Проект интернет магазина на joomla или bitrix
Добрый день.
Подробное описание требуемого функционала магазина во вложенном файле.
Принимаются к рассмотрению реализации на bitrix и joomla. Причем на joomla проект "почти" реализован, tooler.ru, и тут будет приветствоваться его доработка, а не создание с нуля!
Рассматриваются только предложения с объявленной ценой и сроком!
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