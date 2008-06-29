Игровой сайт "под ключ"

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Закрыт19 заявок351 просмотр

Требуется:

Дизайн - полный, стильный, красивый, лёгкие гармоничные тона, с использованием Web 2.0 технологий, соответствующий концепции сайта.

2 форума – (общей функциональности, но разный дизайн - цветовая гамма и шапка, единая база пользователей) обсуждается все, кроме количества+скрипт зависимости результата от переменных пользователя на форуме(репутация+кол-во постов)

Чат - без регистрации (используется общая база пользователей), общее оформление, стандартная функциональность, удобство и простота в использовании, приветствуется высокое быстродействие.

Сайт: под системой управления Joomla

Форум: PhpBB, vBulletin, IPB (на выбор)

Чат: PHP (отдельный скрипт, либо Flash)

Предпочтение будет отдано человеку, имеющему опыт в подробных проектах, желание и умение упорно работать и добавиться результатов, отвечать на вопросы заказчика относительно работы и организации проекта, готового быть на связи и работать с заказчиком онлайн.

Указывайте в предложении свой опыт, сроки и цену.

JoomlaPHP
17 лет назад
Roxy25
Lilu Roxy 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

SOFTI
Вадим 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$400
20 дней
1 июля мной был создан проект и выбран исполнитель. http://www.weblancer.net/projects/60256.html - Софти указал сроки, я их приняла. Практически сразу Софти получил практически полную оплату - банковским переводом. Но до сих пор проект не сдан. Более того, еще на стадии разработки была попытка продать этот проект третьему лицу - за 600 у.е. Логи мне переслали с большими пожеланиями успешной работы - когда сделка сорвалась. Причем продать проект Софти пытался вместе с исходниками, отдав мне, как заказчику, только сайт. www.4you-well.com - это то, что было сделано. и это никак не тянет на выполненный проект даже спустя вместо 20 дней - 45 дней. Верстка в опере отражается некорректно, страниц нет, форумы не установлены, чата нет. Когда я потребовала возврата денег - причем не всей суммы, а оставив 90 у.е - за время и красоту маневра - Софти отказался их возвращать, и обвинил меня в том, что я постоянно меняла задания. Данный фрилансер неоднократно пропадал со связи на неделю, не предупреждая и не объясняя причин. на телефонные звонки не отвечал.

Заявки фрилансеров

SOFTI
Вадим 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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