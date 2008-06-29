Игровой сайт "под ключ"

Требуется:

Дизайн - полный, стильный, красивый, лёгкие гармоничные тона, с использованием Web 2.0 технологий, соответствующий концепции сайта.

2 форума – (общей функциональности, но разный дизайн - цветовая гамма и шапка, единая база пользователей) обсуждается все, кроме количества+скрипт зависимости результата от переменных пользователя на форуме(репутация+кол-во постов)

Чат - без регистрации (используется общая база пользователей), общее оформление, стандартная функциональность, удобство и простота в использовании, приветствуется высокое быстродействие.

Сайт: под системой управления Joomla

Форум: PhpBB, vBulletin, IPB (на выбор)

Чат: PHP (отдельный скрипт, либо Flash)

Предпочтение будет отдано человеку, имеющему опыт в подробных проектах, желание и умение упорно работать и добавиться результатов, отвечать на вопросы заказчика относительно работы и организации проекта, готового быть на связи и работать с заказчиком онлайн.

Указывайте в предложении свой опыт, сроки и цену.