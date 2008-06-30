Проект сайта работающего с большой базой данных, требования: Платформа ASP.NET База: MS Access Команда: г.Киев В приложении ТЗ и макет базы. Просьба присылать свои предложения на email: [email protected]
Создание сайта аналога зарубежного
Требуется создать сайт производителя изделий,
Примерно, 10-15 страничек.
Заявки фрилансеров
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