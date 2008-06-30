Создание веб-сайта

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Закрыт21 заявка319 просмотров

Нужно создать красивый шаблон под джумлу+настроить сам движок+небольшое наполнение текстом. Цена обговаривается. Срок 2-3 недели.

ICQ 370-032-521

Joomla
17 лет назад
Krick
Денис 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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