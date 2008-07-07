Доделать/сделать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен31 заявка405 просмотров

Есть сайт-визитка (пока), его уже начали - сверстана главная страница, есть PSD .

Нужно исправить ошибки, что бы было кроссбраузерно, или лучше переписать заново - желательно div и валидный код.

На данный момент надо срочно сверстать 8 страниц.

Все подробности и PSD отправлю.

Оплата WM.

17 лет назад
Ivan75
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

bartelbe
Виктор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$100
3 дня
Сделано все так как было нужно, все верно и в срок. Успехов Вам в работе, будем обращаться еще. Спасибо за работу!
Работа оплачена вовремя. Задачи поставлены были четко и ясно.

Заявки фрилансеров

bartelbe
Виктор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Retail Outlets

    $600

    Проект сайта работающего с большой базой данных, требования: Платформа ASP.NET База: MS Access Команда: г.Киев В приложении ТЗ и макет базы. Просьба присылать свои предложения на email: [email protected]

    ASP.NET
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание портала по трудоустройству

    $25000

    Необходимо сделать сайт похожий на rabota.ru, joblist.ru или www.job.ru + разработать ТЗ + дизайн + seo + поработать над дополнительными конкурентоспособными сервисами (предложить и воплотить). То есть другими словами от меня - заплатить деньги. От ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта знакомств

    $30000

    Необходимо сделать сайт похожий на loveplanet.ru или mamba.ru+ разработать ТЗ + дизайн + seo + поработать над дополнительными конкурентоспособными сервисами (предложить и воплотить). То есть другими словами от меня - заплатить деньги. От Вас продумать ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание веб-сайта

    Нужно создать красивый шаблон под джумлу+настроить сам движок+небольшое наполнение текстом. Цена обговаривается. Срок 2-3 недели. ICQ 370-032-521

    Joomla
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать сайт на основе OSCommerce либо другого

    Необходимо создать сайт, основой сайта будет служить каталог продукции без использования функций интернет магазина. Основная особенность это наполнение, либо редактирование каталога используя Excel файл, возможен в формате CSV.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Видео-чат

    Интересует создание платного эртического видео-чата под ключ. Пример требуемого проекта, от которого надо плясать покажу в личке. Интересует стоимость проекта под ключ, включая подбор хостинговой площадки и оборудования, для размещения данного проекта.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проект интернет магазина на joomla или bitrix

    Добрый день. Подробное описание требуемого функционала магазина во вложенном файле. Принимаются к рассмотрению реализации на bitrix и joomla. Причем на joomla проект "почти" реализован, tooler.ru, и тут будет ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад