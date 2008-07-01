Создание микроблог-сайта

Необходимо сделать сайт похожий на loveplanet.ru или mamba.ru+ разработать ТЗ + дизайн + seo + поработать над дополнительными конкурентоспособными сервисами (предложить и воплотить). То есть другими словами от меня - заплатить деньги. От Вас продумать ...