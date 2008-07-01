Создание микроблог-сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок283 просмотра

Нужно создать микроблог-портал аналог smster.ru

подробнее в ICQ 975445

17 лет назад
Hichkaker
Hichkaker 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ComfySite
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

Заявки фрилансеров

ComfySite
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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