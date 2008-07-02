Сайт средей сложности

Ищу команду для реализации проекта, которая в данный момент свободна.

тематика сайта некая доска объявлений за деньги. подробно при переписке

на все 1200, это с учетом покупки хостинга на год и домена + разные сертификаты для безопасности.

возможно вам прийдется и занятся дизайном, не с нуля а полностью переделать шапку.

ВНИМАНИЕ так как я выступаю в роли посредника между заказчиком и исполнителем, денег у меня нет и получу я их после предъявления готового проекта.

в качестве гаранта имею персональный сертификат.