Сайт средей сложности

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок416 просмотров

Ищу команду для реализации проекта, которая в данный момент свободна.

тематика сайта некая доска объявлений за деньги. подробно при переписке

на все 1200, это с учетом покупки хостинга на год и домена + разные сертификаты для безопасности.

возможно вам прийдется и занятся дизайном, не с нуля а полностью переделать шапку.

ВНИМАНИЕ так как я выступаю в роли посредника между заказчиком и исполнителем, денег у меня нет и получу я их после предъявления готового проекта.

в качестве гаранта имею персональный сертификат.

17 лет назад
killme
А.В 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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