Постоянно нуждаюсь в сателлитах

Сайты на 100 страниц каждый своей определенной тематики под cmsimple или на инклюдах пхп с возможностью мгновенной смены дизайна, добавления элементов. Домены мои.

Сейчас нужно около 10 сайтов, каждую неделю затем буду заказывать по 2-3 сайта или более

Для исполнителя обязателен опыт работы в данной области, поскольку индексация яндексом парсенного контента имеет очень низкий процент. Желательно, чтобы индексировалось не менее половины сателлитов. Умение пользоваться синонимайзером приветствуется.

Если вы гарантируете 100% индексацию ваших сателлитов, то готов пересмотреть цену.

Пока 35$ за штуку.