Требуется создание сайта - php+mysql - 3 языка - админку придется делать под ТЗ В приложении ТЗ и примерный дизайн Верстку - желаельно чтобы делали вы. ...
Создание сайта Обменника
Нужен стильный красивый сайт, на тематику обменника эл. денег. В нем должна присутствовать форма по расчету ввода нал. рублей в эл. валюту и наоборот с учетом %.
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