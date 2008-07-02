Дизайн на мамбу Натянуть и наполнить макет в приложение
Много маленьких сайтов
Необходимо создать очень много - с пол сотни маленьких сайтов. Цель - для анализа интересов на рынке
Вот что требуется для каждого из них.
- Страницы сайта только второго уровня
- Средне кол-во символов на странице 2000-3000
- Дизайн уникальный (переделанный шаблон)
- Движок – не важно (только не Ворд пресс), предварительно согласовать
- Страницы должны быть перелинкованы между собой, ключевые слова, теги вписаны
- Счетчики li.ru и рамблер топ 100 на каждой странице
- Код гугл адсенс должен быть вставлен + возможность вставки бегуна
- Должна быть подговлена возможность вставки кода sape
- объем контента в среднем на 20 стр. (контент уже готов и лежит)
Бюджет - максимум 15 долларов за штуку, сроки- возможно растянуть на пару месяцев, но чем быстрее тем лучше
Выбранный исполнитель
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