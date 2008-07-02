Много маленьких сайтов

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт31 заявка504 просмотра

Необходимо создать очень много - с пол сотни маленьких сайтов. Цель - для анализа интересов на рынке

Вот что требуется для каждого из них.

- Страницы сайта только второго уровня

- Средне кол-во символов на странице 2000-3000

- Дизайн уникальный (переделанный шаблон)

- Движок – не важно (только не Ворд пресс), предварительно согласовать

- Страницы должны быть перелинкованы между собой, ключевые слова, теги вписаны

- Счетчики li.ru и рамблер топ 100 на каждой странице

- Код гугл адсенс должен быть вставлен + возможность вставки бегуна

- Должна быть подговлена возможность вставки кода sape

- объем контента в среднем на 20 стр. (контент уже готов и лежит)

Бюджет - максимум 15 долларов за штуку, сроки- возможно растянуть на пару месяцев, но чем быстрее тем лучше

17 лет назад
PetrovP
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Insayer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 лет назад
$1000
30 дней

Заявки фрилансеров

Insayer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 лет назад

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