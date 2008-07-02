Много маленьких сайтов

Необходимо создать очень много - с пол сотни маленьких сайтов. Цель - для анализа интересов на рынке

Вот что требуется для каждого из них.

- Страницы сайта только второго уровня

- Средне кол-во символов на странице 2000-3000

- Дизайн уникальный (переделанный шаблон)

- Движок – не важно (только не Ворд пресс), предварительно согласовать

- Страницы должны быть перелинкованы между собой, ключевые слова, теги вписаны

- Счетчики li.ru и рамблер топ 100 на каждой странице

- Код гугл адсенс должен быть вставлен + возможность вставки бегуна

- Должна быть подговлена возможность вставки кода sape

- объем контента в среднем на 20 стр. (контент уже готов и лежит)

Бюджет - максимум 15 долларов за штуку, сроки- возможно растянуть на пару месяцев, но чем быстрее тем лучше