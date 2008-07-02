Редизайн и рефункционал 2-х сайтов на БИТРИКС.

Что есть:

1. www.rusneon.ru на битрикс

2. www.neon-king.ru на движке неизвестного автора

Что нужно сделать:

Контент домена www.rusneon.ru перенести на www.neon-king.ru. К имеющемуся движку битрикс прикрутить новый rusneon.ru на основе обновленного neon-king.ru со следующими изменениями:

- Нужно сделать легкий дизайн на основе российского триколора. Минимум графики в навигации, максимум оптимизации под SEO.

- По внешнему виду, представлению товаров, системе анонсов и внутренней рекламы это должен быть сайт похожий на http://www.eldorado.ru, но по структуре это должен быть тот же старый rusneon.ru но без разделов - Форум, Помощь, Гарантии, Портфолио, Услуги. Вместо раздела Партнерам, будет раздел "Поставщикам" на русском, английском и китайском языках - тексты я предоставлю, который будет выглядеть как обращение, под которым будет форма для отправки сообщения и возможность выбора языка для данного раздела.

Также на обоих сайтах нужно будет обновить персональный кабинет и отредактировать систему авторизации.

+ на обновленном сайте neon-king.ru с перенесенным контентом нужно изготовить флеш баннеры по внешнему виду аналогичные уже имеющимся (или же предложить более эффектные) но со следующей схемой работы. Есть флешка, есть под неё текстовый файл с параметрами какой отображать текст, какие отображать картинки и где их брать.

+ в раздел "Партнерам" на обновленном сайте neon-king.ru добавить подраздел "Поставщикам" на русском, английском и китайском языках - тексты я предоставлю, который будет выглядеть как обращение, под которым будет форма для отправки сообщения и возможность выбора языка для данного раздела.

+ на обновленных сайтах добавить разделы "Вакансии" в которых публиковались бы вакансии с формой для отправки своих данных для их соискания.

+ мелкая косметика.

+ надо на на обновленном сайте neon-king.ru дополнительно графически оформить все разделы - подразделы исходя из уже имеющейся стилистики сайта.

Срок выполнения - 1 мес.