SONYphotoclub

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт39 заявок628 просмотров

Разработка сложного некоммерческого клуба любителей фототехники Sony.

Работа по договору с рассрочкой определенной (не всей) части суммы. ТЗ по запросу. Срок сдачи проекта - октябрь.

Начало разработки июль

17 лет назад
kran911
Максим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

profitgroup
Group 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

profitgroup
Group 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад