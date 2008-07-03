Новый сайт города Рассказово
SONYphotoclub
Разработка сложного некоммерческого клуба любителей фототехники Sony.
Работа по договору с рассрочкой определенной (не всей) части суммы. ТЗ по запросу. Срок сдачи проекта - октябрь.
Начало разработки июль
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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