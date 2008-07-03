Проект с потоковым вещанием с web-камер

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки167 просмотров

Необходимо написать движек наподобие http://smotri.com/broadcast/list/. Только потоковое видео, без архива. С регистрацией и рейтингом. Заинтересованных, просьба обращаться - [email protected]

17 лет назад
kanatopa
Кабаева 
55 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров