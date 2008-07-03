Создать 5-10 одностраничных сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок402 просмотра

Требуется создать 5-10 одностраничных сайта- сателита по теме продажи уникального контента с целью привлечь посетителей на новый сайт по купле-продажи уникального контента.

Каждый сайт должен быть заточен под следующие ключевики:

-Копирайтинг

-Рерайт

-Продажа контента

-Покупка контента

-Заработок фрилансера

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Требования: Статьи на сайтах долны быть уникальными.

17 лет назад
ualiriya
Алирия 
51 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров