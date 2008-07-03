Разработка сложного некоммерческого клуба любителей фототехники Sony. Работа по договору с рассрочкой определенной (не всей) части суммы. ТЗ по запросу. Срок сдачи проекта - октябрь. Начало разработки июль
Сайт о работе
Цель:
Создание полностью готового сайта о работе с нуля
Нужно создать сайт о работе «под ключ»
1) Непосредственно создание сайта на удобном движке (желательно joomla)
a) Сайт должен быть номинально разделен на 2 направления : работа в сети и работа в реале.
b) Нужен удобный механизм публикации статей и материалов
c) Для каждого направления нужно определенное количество разделов: новости, обзоры, статьи и тд.
d) Для каждого раздела нужно некоторое количество подразделов.
2) Форум
3) Дизайн сайта и форума (простой, но запоминающийся)
4) Наполнение сайта первичным материалом пор 3-4 статьи на раздел.
Возможно дальнейшее долговременное сотрудничество в сфере, поддержание сайта.
Бюджет до 8000руб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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