Сайт о работе

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок331 просмотр

Цель:

Создание полностью готового сайта о работе с нуля

Нужно создать сайт о работе «под ключ»

1) Непосредственно создание сайта на удобном движке (желательно joomla)

a) Сайт должен быть номинально разделен на 2 направления : работа в сети и работа в реале.

b) Нужен удобный механизм публикации статей и материалов

c) Для каждого направления нужно определенное количество разделов: новости, обзоры, статьи и тд.

d) Для каждого раздела нужно некоторое количество подразделов.

2) Форум

3) Дизайн сайта и форума (простой, но запоминающийся)

4) Наполнение сайта первичным материалом пор 3-4 статьи на раздел.

Возможно дальнейшее долговременное сотрудничество в сфере, поддержание сайта.

Бюджет до 8000руб

Joomla
17 лет назад
madcat57
Виталий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад