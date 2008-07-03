Разработка сложного некоммерческого клуба любителей фототехники Sony. Работа по договору с рассрочкой определенной (не всей) части суммы. ТЗ по запросу. Срок сдачи проекта - октябрь. Начало разработки июль
Магазин под ключ
Сайт-магазин (наброски по оформлению страниц будут предоставлены)
интерфейс покупателя - заглавная страница с несколькими категориями товара (отдельная категория для проданного товара), информацией и ссылками. Каждый товар имеет свою страницу с описанием, тэгами для скоростного поиска и несколькими фото, возможность купить, полностью оплатив или отложить товар при начальной частичной оплате + простая функция торга, включаемая\выключаемая админом. Поиск простой по ключевым словам и расширенный по категориям и тэгам.
интерфейс админа - загрузка фото, описания и статуса товара (товар штучный), редактирование и выбор тэгов, просмотр заказов, изменения статуса, цены, описания, фотографий или категории товара, простая статистика посещений (откуда и когда) и поисковых запросов (что ищут).
Рассылка обновлений (новый товар за последние 7 дней) для подписчиков еженедельно.
Главное требование заказчика - точное соблюдение оформления и функциональности.
Методы оплаты - Paypal.
Сроки выполнения - 4 недели со дня достижения соглашения.
100% оплата только по факту завершения работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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