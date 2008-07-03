Магазин под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок362 просмотра

Сайт-магазин (наброски по оформлению страниц будут предоставлены)

интерфейс покупателя - заглавная страница с несколькими категориями товара (отдельная категория для проданного товара), информацией и ссылками. Каждый товар имеет свою страницу с описанием, тэгами для скоростного поиска и несколькими фото, возможность купить, полностью оплатив или отложить товар при начальной частичной оплате + простая функция торга, включаемая\выключаемая админом. Поиск простой по ключевым словам и расширенный по категориям и тэгам.

интерфейс админа - загрузка фото, описания и статуса товара (товар штучный), редактирование и выбор тэгов, просмотр заказов, изменения статуса, цены, описания, фотографий или категории товара, простая статистика посещений (откуда и когда) и поисковых запросов (что ищут).

Рассылка обновлений (новый товар за последние 7 дней) для подписчиков еженедельно.

Главное требование заказчика - точное соблюдение оформления и функциональности.

Методы оплаты - Paypal.

Сроки выполнения - 4 недели со дня достижения соглашения.

100% оплата только по факту завершения работы.

17 лет назад
projectid
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Insayer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

Insayer
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 лет назад

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