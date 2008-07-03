Написание Онлайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок292 просмотра

Срочно требуется команда для написания Онлайн игры, к сожелению пока нету подробоного тех.задания, в ближайшем времени будет.

Меня интересует из скольки человек будет состоять команда, сроки выполнения и так же цена, пусть она будет не точная ну примерная.

Так же желательно что бы был опыт в написание данного продукта, или писал уже похожие игры. или может у кого то остались нароботки из прошлого.

Пожалуйсто, отпишитесь по всем пунктам. сроки, цена, из скольки человек состоит команда.

примеры на некоторые похожие игры.

---------------------------------

http://www.territory.ru/

http://www.carnage.ru/

http://www.ganjawars.ru/index.php

---------------------------------

17 лет назад
MediaLGroup
Group Medial 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

rybin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

rybin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Магазин под ключ

    $500

    Сайт-магазин (наброски по оформлению страниц будут предоставлены) интерфейс покупателя - заглавная страница с несколькими категориями товара (отдельная категория для проданного товара), информацией и ссылками. Каждый товар имеет свою страницу с описанием, тэгами ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • SONYphotoclub

    $5000

    Разработка сложного некоммерческого клуба любителей фототехники Sony. Работа по договору с рассрочкой определенной (не всей) части суммы. ТЗ по запросу. Срок сдачи проекта - октябрь. Начало разработки июль

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • 5 сайтов

    $50

    Нужно 5 сайтов на русском языке разного плана или копии сайтов любой тематики(кроме порно) и более менее нормального качества с количеством страниц не менее 10.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание прибыльного сайта

    $2500

    Требуется создание прибыльного сайта, с последующей его раскруткой. Тематика сайта может быть любой. Предлагайте Варианты. Так же Будет рассматриваться Вариант о покупке уже функционирующего, посещаемого сайта. Все предложения в ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать 5-10 одностраничных сайта

    Требуется создать 5-10 одностраничных сайта- сателита по теме продажи уникального контента с целью привлечь посетителей на новый сайт по купле-продажи уникального контента. Каждый сайт должен быть заточен под следующие ключевики: -Копирайтинг ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт о работе

    $300

    Цель: Создание полностью готового сайта о работе с нуля Нужно создать сайт о работе «под ключ» 1) Непосредственно создание сайта на удобном движке (желательно joomla) a) Сайт ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание и расрутка сайта или покупка готового

    $1500

    Требуется создать прибыльный интернет ресурс, до 30 000 руб.+ % от прибыли (возможно и больше), любая актуальная тематика (кроме интернет магазинов). Возможна покупка уже готового проекта Если можно, то опишите ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад