Написание Онлайн игры

Срочно требуется команда для написания Онлайн игры, к сожелению пока нету подробоного тех.задания, в ближайшем времени будет.

Меня интересует из скольки человек будет состоять команда, сроки выполнения и так же цена, пусть она будет не точная ну примерная.

Так же желательно что бы был опыт в написание данного продукта, или писал уже похожие игры. или может у кого то остались нароботки из прошлого.

Пожалуйсто, отпишитесь по всем пунктам. сроки, цена, из скольки человек состоит команда.

примеры на некоторые похожие игры.

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http://www.territory.ru/

http://www.carnage.ru/

http://www.ganjawars.ru/index.php

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