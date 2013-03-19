airislv

Иванов Сергей airislv

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Конвертер XLS > XMLTV

    Требуется написать конвертер файлов EXCEL в формат XMLTV. Описание формата XMLTV здесь: http://wiki.xmltv.org/index.php/XMLTVFormat EXCEL файлы имеют один стандартный формат, описание предоставлю.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка сайта – админки

    Необходимо сделать вёрстку админки. Главное условие – ВСЁ на таблицах. Нельзя использовать никакие фреймворки. Не нужны красивости и анимации. Дивы использовать только там где без них никак ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Вёрстка сайта – админки
Спасибо за профессиональный подход к делу и возможность поработать над проектом! Всеми этапами работы доволен, никаких проблем с онлайн и оплатой. Приятно работать! Сергей, спасибо! Рекомендую!
Работа сделана очень хорошо и в срок. По моей просьбе исполнитель сделал необходимые доработки. Обязательно воспользуюсь услугами Александра в следующий раз. Рекомендую другим заказчикам как профессионального и ответственного исполнителя!
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