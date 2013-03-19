Требуется написать конвертер файлов EXCEL в формат XMLTV. Описание формата XMLTV здесь: http://wiki.xmltv.org/index.php/XMLTVFormat EXCEL файлы имеют один стандартный формат, описание предоставлю.
Прикладное ПО7 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется написать конвертер файлов EXCEL в формат XMLTV. Описание формата XMLTV здесь: http://wiki.xmltv.org/index.php/XMLTVFormat EXCEL файлы имеют один стандартный формат, описание предоставлю.
Необходимо сделать вёрстку админки. Главное условие – ВСЁ на таблицах. Нельзя использовать никакие фреймворки. Не нужны красивости и анимации. Дивы использовать только там где без них никак ...