aitw

Сергей aitw

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламный текст на главную страницу сайта + письмо

    Требуется написать рекламный текст для главной страницы сайта http://moidokumenti.ru. Также необходимо составить текст печатного письма для возможного клиента. Обязательно вникание в тему, понимание потребностей клиента. Важным фактором выбора будет являться опыт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рекламный текст для главной страницы сайта

    Требуется написать рекламный текст для главной страницы сайта http://moidokumenti.ru. Также необходимо составить текст печатного письма для возможного клиента. Обязательно вникание в тему, понимание потребностей клиента. Важным фактором выбора будет являться опыт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта moidokumenti.ru

    Сайт представляет из себя веб-сервис, с которым клиенты взаимодействуют в течение дня. Дизайн должен быть легким, понятным и приятным для восприятия. Внутрення часть сайта - либо формы ввода данных, либо таблицы с выводом информации. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Рекламный текст на главную страницу сайта + письмо
Отличный заказчик, работать с которым комфортно и приятно во всех отношениях. Спасибо Сергею за заказ!
С работой справилась более чем оперативно. Спасибо! :) Рекомендую.
Ответный отзыв
artby
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$130
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта moidokumenti.ru
Отличный заказчик. Меня все проект сопровождала череда «не прух», но он сумел где-то не обратить внимание, а где-то поставить на путь истинный =) Всем рекомендую.
Спасибо за плодотворное сотрудничество! Рекомендую.
Ответный отзыв