Требуется написать рекламный текст для главной страницы сайта http://moidokumenti.ru. Также необходимо составить текст печатного письма для возможного клиента. Обязательно вникание в тему, понимание потребностей клиента. Важным фактором выбора будет являться опыт ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется написать рекламный текст для главной страницы сайта http://moidokumenti.ru. Также необходимо составить текст печатного письма для возможного клиента. Обязательно вникание в тему, понимание потребностей клиента. Важным фактором выбора будет являться опыт ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Сайт представляет из себя веб-сервис, с которым клиенты взаимодействуют в течение дня. Дизайн должен быть легким, понятным и приятным для восприятия. Внутрення часть сайта - либо формы ввода данных, либо таблицы с выводом информации. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик, работать с которым комфортно и приятно во всех отношениях. Спасибо Сергею за заказ!
Ответный отзыв
С работой справилась более чем оперативно. Спасибо! :) Рекомендую.
$130
10 баллов
16 лет назад
Отличный заказчик. Меня все проект сопровождала череда «не прух», но он сумел где-то не обратить внимание, а где-то поставить на путь истинный =) Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за плодотворное сотрудничество! Рекомендую.