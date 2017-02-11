akavoron-rd

Михаил Воронцов akavoron-rd

 
32 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Cделать качественный дизайн сайта

    Здравствуйте!  Нужно сделать качественный дизайн сайта. Требуется подобный уровень:  [url=http://ecohousemsk.ru/]ecohousemsk.ru[/url] В заявке обязательно (!) напишите цену за главную и за внутреннюю страницу. Без этого Ваше предложение рассмотрено не будет.  Нужен человек который постоянно на связи и не боится сложных, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Качественный дизайн сайта

    Здравствуйте!  Нужно сделать качественный дизайн сайта. Требуется подобный уровень:  [url=http://ecohousemsk.ru/]ecohousemsk.ru[/url]  В заявке обязательно (!) напишите цену за главную и за внутреннюю страницу. Без этого Ваше предложение рассмотрено не будет.  Нужен человек который постоянно на связи и не боится сложных, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Качественная интеграция 2 сайтов на Diafan CMS

    Здравствуйте!   Нужно интегрировать верстку на [url=http://diafan.ru]Diafan CMS[/url] + на [url=http://spec-army.ru/]spec-army.ru[/url] сделать новое левое меню.  Возможно постоянное сотрудничество. В комментарии к заявке напишите адреса несколько реализованных Вами проектов.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML/CSS верстка сайта

    Всем привет!   Требуется адаптивная верстка сайта. Без JS.   Всего 3 разрешения: 940px, 480px, 320px.   Нужно вот что:   1) Качественный результат;   2) Четкое соблюдение срока (его Вы поставите самостоятельно);   3) Постоянно быть в сети, отвечать на сообщения;   4) Быть готовым показать текущий этап ...

    JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад