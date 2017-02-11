akavoron-rd

Здравствуйте! Нужно сделать качественный дизайн сайта. Требуется подобный уровень: [url=http://ecohousemsk.ru/]ecohousemsk.ru[/url] В заявке обязательно (!) напишите цену за главную и за внутреннюю страницу. Без этого Ваше предложение рассмотрено не будет. Нужен человек который постоянно на связи и не боится сложных, ...
- Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать качественный дизайн сайта. Требуется подобный уровень: [url=http://ecohousemsk.ru/]ecohousemsk.ru[/url] В заявке обязательно (!) напишите цену за главную и за внутреннюю страницу. Без этого Ваше предложение рассмотрено не будет. Нужен человек который постоянно на связи и не боится сложных, ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно интегрировать верстку на [url=http://diafan.ru]Diafan CMS[/url] + на [url=http://spec-army.ru/]spec-army.ru[/url] сделать новое левое меню. Возможно постоянное сотрудничество. В комментарии к заявке напишите адреса несколько реализованных Вами проектов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Требуется адаптивная верстка сайта. Без JS. Всего 3 разрешения: 940px, 480px, 320px. Нужно вот что: 1) Качественный результат; 2) Четкое соблюдение срока (его Вы поставите самостоятельно); 3) Постоянно быть в сети, отвечать на сообщения; 4) Быть готовым показать текущий этап ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад