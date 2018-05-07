akey_13

Игорь akey_13

 
58 летУкраина/Кременчуг
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Доработка, обслуживание 1С8, Настройка CMS Wordpress, Битрикс, Opencart

Разработка отчетов, обработок, настройка, интеграция 1С8. Настройка CMS Wordpress, Битрикс, Opencart

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