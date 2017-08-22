akishev365

Денис akishev365

 
40 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ввод машины Windows Server 2016 в домен

    Помощь с публикацией RemoteAPP опыт такой работы имеется, но вот с конкретным сервером - просто какой-то затык. В домен он входит, но вот дальше начинаются чудеса. То 1с перестает видеть локальные каталоги, то вдруг powershell не ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Подбор менеджера по продажам в оптовую компанию

    Оптовой компании(IT) требуется менеджер по продажам Требуется провести предварительный анализ резюме и собеседование по скайпу для определения мотивированности, личных качеств и соответствия требованиями потенциального кандидата, после чего представить выбранных кандидатов на собеседование сотруднику компании(организовать собеседование и ...

    Подбор персонала (HR)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощь в написании скриптов на Python

    Нужна помощь в написании нескольких простейших скриптов для скачивания файлов. Основные трудности связаны с авторизацией на сайтах. Нужна консультация знающего человека, устал уже инет лопатить. Ваше время будет оплачено, по договоренности.

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 1С УТ 11 Автоматическое обновление цен по курсу

    Всем добрый день, В базе хранятся цены на товары в  USD. Эти цены устанавливаются вручную и являются базовыми. В нашей сфере требуется предоставлять рублевые цены клиентам, поэтому каждый день эта цена должна пересчитываться в цену RUB, ...

    1С-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание или настройка имеющегося софта сортировки почтовых вложений

    Ежедневно на заданную почту падает порядка 20 писем с эксель-файлами. Требуется программа(новая, либо настройка имеющейся, что лучше, к примеру, Xstarter) для раскладывания почтовых вложений по заранее заданным папкам, переименования этих вложений. Основание для сортировки - ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Консультации в вопросах SEO, оптимизация сайта на WP

    Есть компания, которая занимается раскруткой, появилось подозрение, что часть работ, которые они предлагают - не нужна и вообще бессмысленна. Требуются грамотные консультации сведущего человека для принятия решений, знание от а до я [u]современных[/u] технологий продвижения ...

    PHPWordPressСайт на WordPressHTMLSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подбор габаритов товара и веса по артикулу товара

    На данный момент есть порядка 10 000 позиций, для которых нужно подобрать достоверные(данные будут выборочно проверяться) габариты в см в указанном формате и вес в кг. Единицы измерения определенные, формат тоже укажу. Результат нужен в Excel. Сами ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ideis
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Написание или настройка имеющегося софта сортировки почтовых вложений
С Денисом приятно работать. Очень подробно изложил ТЗ. Оплата поступила, вовремя, полностью и с бонусами. Рекомендую!
Очень понравился парень. Быстрый, вдумчивый, свое дело знает на 100%. Строго рекомендую. Просто и элегантно решил мою задачу, попутно еще и дополнительную работу сделал. Точно можно положиться. Илья, спасибо. Буду рад обратиться вновь.
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Megen
Елена 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Подбор габаритов товара и веса по артикулу товара
Спасибо за быструю проверку и своевременную оплату. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Я не ожидал. Строго рекомендую. Эта девушка работает быстро, четко и строго по вашим указаниям. Никаких проблем, любые подобные задания - только к ней. Господа, обращайтесь, увидите - она - лучшая.
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