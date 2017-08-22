akishev365

Помощь с публикацией RemoteAPP опыт такой работы имеется, но вот с конкретным сервером - просто какой-то затык. В домен он входит, но вот дальше начинаются чудеса. То 1с перестает видеть локальные каталоги, то вдруг powershell не ...
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Оптовой компании(IT) требуется менеджер по продажам Требуется провести предварительный анализ резюме и собеседование по скайпу для определения мотивированности, личных качеств и соответствия требованиями потенциального кандидата, после чего представить выбранных кандидатов на собеседование сотруднику компании(организовать собеседование и ...Подбор персонала (HR)13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна помощь в написании нескольких простейших скриптов для скачивания файлов. Основные трудности связаны с авторизацией на сайтах. Нужна консультация знающего человека, устал уже инет лопатить. Ваше время будет оплачено, по договоренности.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем добрый день, В базе хранятся цены на товары в USD. Эти цены устанавливаются вручную и являются базовыми. В нашей сфере требуется предоставлять рублевые цены клиентам, поэтому каждый день эта цена должна пересчитываться в цену RUB, ...1С-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Ежедневно на заданную почту падает порядка 20 писем с эксель-файлами. Требуется программа(новая, либо настройка имеющейся, что лучше, к примеру, Xstarter) для раскладывания почтовых вложений по заранее заданным папкам, переименования этих вложений. Основание для сортировки - ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть компания, которая занимается раскруткой, появилось подозрение, что часть работ, которые они предлагают - не нужна и вообще бессмысленна. Требуются грамотные консультации сведущего человека для принятия решений, знание от а до я [u]современных[/u] технологий продвижения ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
На данный момент есть порядка 10 000 позиций, для которых нужно подобрать достоверные(данные будут выборочно проверяться) габариты в см в указанном формате и вес в кг. Единицы измерения определенные, формат тоже укажу. Результат нужен в Excel. Сами ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад