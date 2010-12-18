Программист C++/Delphi/Java
Языки: русский (родной), английский (разговорный + технический), немецкий (технический перевод)
Языки программирования: Delphi (3 года), С++ (5 лет), Sun Java.
Веб-разработка: PHP, mySQL, CSS, Flash (AS), vk api.
Напишу программу любой сложности за короткие сроки.
+ защита от взлома
+ полное содействие в развитии проекта
+ в зависимости от сложности, возможен вариант без оплаты
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
0 баллов
14 лет назад
Взялся за проект и пропал.