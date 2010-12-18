Программист C++/Delphi/Java

Языки: русский (родной), английский (разговорный + технический), немецкий (технический перевод)

Языки программирования: Delphi (3 года), С++ (5 лет), Sun Java.

Веб-разработка: PHP, mySQL, CSS, Flash (AS), vk api.

Напишу программу любой сложности за короткие сроки.

+ защита от взлома

+ полное содействие в развитии проекта

+ в зависимости от сложности, возможен вариант без оплаты