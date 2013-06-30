aktaulada

Иван aktaulada

 
44 годаКазахстан/Актау
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
UdarEC
Сергей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Редактирование шаблона InstantCMS
Приятно работать, задачи появляются часто. Договорились сотрудничать.
Сергей, все, что требовалось быстро и оперативно сделал, буду в дольнейшем с ним работать.
Ответный отзыв