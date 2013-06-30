Необходимо шаблон HTML5 http://themeforest.net/item/starry-creative-easy-responsive-html5-template/9525252 натянуть на DLE и установить на сервер
Системы управления (CMS)2 заявки
Закрыт
9 лет назад
Необходимо шаблон HTML5 http://themeforest.net/item/starry-creative-easy-responsive-html5-template/9525252 натянуть на DLE и установить на сервер
Необходимо отредактировать установленный шаблон на http://novosti-aktau.kz/ в последующем установка модулей и т.д.
необходимо установить клон сайта Я найду.ру на хостинг, возможно после установки дополнительные заказы по работе с сайтом.