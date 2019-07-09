Перевод текстов с турецкого и английского языков на русский, написание текстов на заданную тематику, описание продукции для каталогов и сайтов.
Любые виды работ с текстом на турецком, английском и русском языках.
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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
6 лет назад
Хороший автор, был рад сотрудничеству! Только рекомендации!
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества, спасибо!
$10
10 баллов
6 лет назад
Заказал перевод текстильных принадлежностей с турецкого на русский. Сделан качественный перевод. Спасибо
Ответный отзыв
Очень приятное сотрудничество. Задача ставится четко, оплата сразу. Спасибо!