akyoltranslate

Марина akyoltranslate

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Перевод текстов с турецкого и английского языков на русский, написание текстов на заданную тематику, описание продукции для каталогов и сайтов.

Любые виды работ с текстом на турецком, английском и русском языках.  

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Отзывы заказчиков

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
$160
10 баллов
6 лет назад
Англ. тексты
Хороший автор, был рад сотрудничеству! Только рекомендации!
Четко поставленные задачи, своевременная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества, спасибо!
Ответный отзыв
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод с турецкого.
Заказал перевод текстильных принадлежностей с турецкого на русский. Сделан качественный перевод. Спасибо
Очень приятное сотрудничество. Задача ставится четко, оплата сразу. Спасибо!
Ответный отзыв