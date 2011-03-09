al0706

Алексей al0706

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка ShopCMS

    Стандарный модуль формирования прайс-листа не справляется с большим количеством товаров, поэтому нужно разбить прайс лист по основным категориям. Ну, например, при нажатии кнопки прайс лист клиент видит страницу с прайс листами по маркам списком ( ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и внедрение дизайна из PSD

    $70

    Необходимо сверстать и внедрить дизайн в скрипт Shop CMS. Добавить выподающее меню на одну из кнопок. Возможно немного изменить страницу вывода товара. Верстка кроссбраузерная. IE, Opera, Netscape, Mozilla

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Donello
Виктор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Оптимизация сайта на ShopCMS
JavaScript
Грамотность постановки задачи видно из задания - лишних вопросов не возникает! После выполнения работы сразу же оплатили. Заказчик всегда на связи. Рекомендую.
Отлично исполненная работа. Все сделано профессионально и в срок.
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