Необходимо грамотно расставить теги H1-H6, которые не должны содержать посторонние атрибуты (style, class и т.д.), выделить все JavaScript в один подключаемый JS-файл.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Необходимо грамотно расставить теги H1-H6, которые не должны содержать посторонние атрибуты (style, class и т.д.), выделить все JavaScript в один подключаемый JS-файл.
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Необходимо сверстать и внедрить дизайн в скрипт Shop CMS. Добавить выподающее меню на одну из кнопок. Возможно немного изменить страницу вывода товара. Верстка кроссбраузерная. IE, Opera, Netscape, Mozilla