Здравствуйте! Необходимы уникальные тексты для сайта на тему кино. Биографии людей, обзоры и отзывы о кино. К биографиям по 2-3 фото актера. Работы много, сотрудничество будет длительное. Указывайте пожалуйста ...
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Сопровождение и развитие сайта
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Здравствуйте! Нашему интернет-агентству требуется веб-дизайнер. Работа удаленная, нагрузка и оплата попроектно. Географическое расположение - не имеет значения. Основной критерий, которому должен соответствовать кандидат - это совпадение наших вкусов и ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! На работу по данному проекту требуется специалист, обладающий следующими навыками: 1) Кроссбраузерная HTML-верстка (вероятно блочная). 2) Навыки программирования UI пользовательских интерфейсов на JavaScript (вероятно, нужно работать на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Сайт работает на Drupal 6. Задача - в форуме и в комментах к нодам использовать Ajax Comments, для textarea использовать решение, позволяющее добавлять в сообщения смайлики. В ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад