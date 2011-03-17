alb_plus

Денис alb_plus

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Возможно все! Нет ничего невозможного!

Фирменный стиль

Разработка сайта

Продвижение

Сопровождение и развитие сайта

  • Биографии актеров/режиссеров, отзывы и обзоры кино

    Здравствуйте! Необходимы уникальные тексты для сайта на тему кино. Биографии людей, обзоры и отзывы о кино. К биографиям по 2-3 фото актера. Работы много, сотрудничество будет длительное. Указывайте пожалуйста ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер для интернет-агентства

    Здравствуйте! Нашему интернет-агентству требуется веб-дизайнер. Работа удаленная, нагрузка и оплата попроектно. Географическое расположение - не имеет значения. Основной критерий, которому должен соответствовать кандидат - это совпадение наших вкусов и ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макета и программирование интерфейса

    Здравствуйте! На работу по данному проекту требуется специалист, обладающий следующими навыками: 1) Кроссбраузерная HTML-верстка (вероятно блочная). 2) Навыки программирования UI пользовательских интерфейсов на JavaScript (вероятно, нужно работать на ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Drupal. Ajax Comments + CKeditor

    Здравствуйте! Сайт работает на Drupal 6. Задача - в форуме и в комментах к нодам использовать Ajax Comments, для textarea использовать решение, позволяющее добавлять в сообщения смайлики. В ...

    AJAXDrupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад