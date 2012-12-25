есть сайт и ядро запросов (скину в личку) сайт в целом оптимизирован, ssl, статьи написаны, ссылки куплены, но не можем понять почему не лезет в топ, даже в топ100. Контекст запущен и хорошо ...
Представляю веб-студию Unibix. Давно сотрудничаем с фри-лансерам, но из-за нововведений на фри-ланс.ру перешли на этот портал.
Мой старый аккаунт https://www.free-lance.ru/users/albertta2/
Всегда четкие ТЗ и своевременная оплата. Будем рады сотрудничеству с талантливыми и ответственными!
Действие аккаунта приостановлено!
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Адрес сайта и список фраз в приложении. Задача: вывести за 3 месяца не менее 90% фраз в топ 10 яндекса и гугла. Список фраз в ближайшее время меняться не будет, хоть ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $66
Одна типовая страница. Логотип есть. Схематическое изображение есть (почему то не грузится, отправлю почтой) Есть также фото блюд, можно использовать и любые другие фото. Цветовая гамма: серый, черный, красный. В светлых тонах ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад