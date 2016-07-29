aleksandrinho

Уважаемые Дизайнеры, ТЗ в приложении. Просьба читать внимательно. Для тех кто будет откликаться, сразу замечу, что "средненькую" работу не примем. Нужно будет очень хорошо поработать с нами. Можем даже доплатить если понравится. [list][*]Не предлагайте сельский дизайн*. Сельский дизайн - это ...