aleksandrinho

Александр aleksandrinho

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отредактировать базу торговых марок с использованием Яндекс Вордстат

    $337

    Список торговых марок здесь - https://drive.google.com/open?id=0B0rVLw4UdgXTWW1JR2dSUi1YM2M Ваша задача: 1 - определить ключевые слова, которые люди используют для поиска торговой марки в Яндексе и внести их в отдельную колонку 2 - определить общее торговое наименование и внести его во ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнить живыми обсуждениями разделы медицинского веб-портала.

    $420

    Наполнить живыми обсуждениями разделы медицинского веб-портала. Пример страницы которую нужно наполнить:  http://bit.ly/2xxAQyU Вкладка "обсуждения" это специальный раздел, который позволяет авторизованным пользователям задавать и получать ответы о конкретном лекарстве. Ваша задача создать первичные цепочки диалогов в следующем формате: Вопрос от ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Диазайн и верстка

    $1000

    Уважаемые Дизайнеры, ТЗ в приложении. Просьба читать внимательно. Для тех кто будет откликаться, сразу замечу, что "средненькую" работу не примем. Нужно будет очень хорошо поработать с нами. Можем даже доплатить если понравится. [list][*]Не предлагайте сельский дизайн*. Сельский дизайн - это ...

    Дизайн сайтов77 заявок
    Закрыт
    7 лет назад