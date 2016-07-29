aleksandrinho

Список торговых марок здесь - https://drive.google.com/open?id=0B0rVLw4UdgXTWW1JR2dSUi1YM2M Ваша задача: 1 - определить ключевые слова, которые люди используют для поиска торговой марки в Яндексе и внести их в отдельную колонку 2 - определить общее торговое наименование и внести его во ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $337Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $420
Наполнить живыми обсуждениями разделы медицинского веб-портала. Пример страницы которую нужно наполнить: http://bit.ly/2xxAQyU Вкладка "обсуждения" это специальный раздел, который позволяет авторизованным пользователям задавать и получать ответы о конкретном лекарстве. Ваша задача создать первичные цепочки диалогов в следующем формате: Вопрос от ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1000
Уважаемые Дизайнеры, ТЗ в приложении. Просьба читать внимательно. Для тех кто будет откликаться, сразу замечу, что "средненькую" работу не примем. Нужно будет очень хорошо поработать с нами. Можем даже доплатить если понравится. [list][*]Не предлагайте сельский дизайн*. Сельский дизайн - это ...Дизайн сайтов77 заявокЗакрыт7 лет назад