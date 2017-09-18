alekseysnino

Здравствуйте, мне нужно разработать дизайн каталога поставляемого оборудования. 1 страница - титульник. 2 страница - информация о компании. 3 страница - информация о категории оборудования и первом оборудовании из данной категории. 4 страница - призыв к действию и ...
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$25
выплачено фрилансерам
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- $56Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $25
Здравствуйте, необходимо нарисовать 7 иконок для оформления сторис в инстаграме. Под каждую товарную группу предоставлю фотографии оборудования, оно, все друг на друга похоже и есть устойчивая визуальная связь между товарами одной группы. Стилистика иконок - тонкие ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен2 года назад
- $450
Здравствуйте, нам нужно разработать дизайн сайта. Макеты страниц и описание лежат в гугл документе - https://docs.google.com/document/d/1n45j9s71YJBWh9SB6G6VIoqde-HkFQidJHD3nZf0BMk/edit?usp=sharin.Дизайн сайтов79 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать дизайн сайта торгующего электро-товарами. Объем: главная страница + 10 внутренних + баннеры. Прототипа нет. Делать нужно с нуля. Результат работы представить в формате psd для компьютерной версии, 768 и 320, по каждой странице. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
2 года назад
Заказчик предоставил полное ТЗ с описание и фото. Работал с удовольствием! Буду рад поработать ещё!
Ответный отзыв
Все отлично. Можно работать.
$700
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Алексею за интересный заказ) Работаем уже по второму проекту, очень хороший заказчик. Надеюсь не последний раз работаем.
Ответный отзыв
Дали протестировать дизайн 38 менеджерам (целевой аудитории) – проект удался. Договоренности, которые были оговорены до начала работ все исполнены и даже больше. Работали по предоплате, записывались за 3 недели. Рекомендую обращаться к Андрею, человеку можно доверять.