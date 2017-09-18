alekseysnino

Дали протестировать дизайн 38 менеджерам (целевой аудитории) – проект удался. Договоренности, которые были оговорены до начала работ все исполнены и даже больше. Работали по предоплате, записывались за 3 недели. Рекомендую обращаться к Андрею, человеку можно доверять.