alekseysnino

Алексей Макарченко alekseysnino

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оформить PDF каталог товаров

    $56

    Здравствуйте, мне нужно разработать дизайн каталога поставляемого оборудования. 1 страница - титульник. 2 страница - информация о компании. 3 страница - информация о категории оборудования и первом оборудовании из данной категории. 4 страница - призыв к действию и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать 7 иконок для инстаграма

    $25

    Здравствуйте, необходимо нарисовать 7 иконок для оформления сторис в инстаграме. Под каждую товарную группу предоставлю фотографии оборудования, оно, все друг на друга похоже и есть устойчивая визуальная связь между товарами одной группы. Стилистика иконок - тонкие ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Большой адаптивный сайт в электротехнической отрасли.

    Необходимо создать дизайн сайта торгующего электро-товарами. Объем: главная страница + 10 внутренних + баннеры. Прототипа нет. Делать нужно с нуля.  Результат работы представить в формате psd для компьютерной версии, 768 и 320, по каждой странице. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$25
10 баллов
2 года назад
Нарисовать 7 иконок для инстаграма
Заказчик предоставил полное ТЗ с описание и фото. Работал с удовольствием! Буду рад поработать ещё!
Все отлично. Можно работать.
Ответный отзыв
bakalev
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
$700
10 баллов
6 лет назад
Большой адаптивный сайт в электротехнической отрасли.
Спасибо Алексею за интересный заказ) Работаем уже по второму проекту, очень хороший заказчик. Надеюсь не последний раз работаем.
Дали протестировать дизайн 38 менеджерам (целевой аудитории) – проект удался. Договоренности, которые были оговорены до начала работ все исполнены и даже больше. Работали по предоплате, записывались за 3 недели. Рекомендую обращаться к Андрею, человеку можно доверять.
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