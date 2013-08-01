alekss1984

Алексей alekss1984

 
39 летУкраина/Луцк
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер

    Требуется рерайтер/копирайтер для наполнения сайта. Тематики сайтов разные (медицина, металлопрокат, бизнес и др). Оплата договорная, зависит от уровня исполнения. Опыт не важен, возможно обучение.

    Копирайтинг72 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать правки на сайте

    Добрый день. Нужны услуги веб-программист. На данный момент есть небольшой список ТУДУ, который нужно сделать. Человек который занимался сайтом на связь выходит (оплату получил в полном объеме, а теперь игнорирует, чтобы не доделывать). Сайт на ...

    MODXПравки на сайт
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется помощник для наполнения сайта. Работа — рерайт, копирайтинг, техническая работа по наполнению сайта. Приветствуется и умение работы с аллсубмиттером. В целом опыт не важен, возможно обучение. Тематики сайтов разные. На данный момент актуальная - медицинская. ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать модуль на сайте

    Нужен веб-программист. На данный момент требуется доделать модуль на сайте, который практически полностью готов. Человек который занимался сайтом куда-то пропал и связи с ним нет. А ждать его возвращения некогда. Сайт на CMS - ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад