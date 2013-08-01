alekss1984

Требуется рерайтер/копирайтер для наполнения сайта. Тематики сайтов разные (медицина, металлопрокат, бизнес и др). Оплата договорная, зависит от уровня исполнения. Опыт не важен, возможно обучение.
- Копирайтинг72 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужны услуги веб-программист. На данный момент есть небольшой список ТУДУ, который нужно сделать. Человек который занимался сайтом на связь выходит (оплату получил в полном объеме, а теперь игнорирует, чтобы не доделывать). Сайт на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется помощник для наполнения сайта. Работа — рерайт, копирайтинг, техническая работа по наполнению сайта. Приветствуется и умение работы с аллсубмиттером. В целом опыт не важен, возможно обучение. Тематики сайтов разные. На данный момент актуальная - медицинская. ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен веб-программист. На данный момент требуется доделать модуль на сайте, который практически полностью готов. Человек который занимался сайтом куда-то пропал и связи с ним нет. А ждать его возвращения некогда. Сайт на CMS - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад