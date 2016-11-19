alenakro

Алена alenakro

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Фотосъемка / Дизайн сайтов / Перевод / Копирайтинг

Бакалавр информационных систем в бизнесе. 

Фотографирую во всех жанрах (кроме ню) несколько лет, часть фото можно посмотреть здесь: https://www.flickr.com/photos/127872938@N08/

Владею английским языком, начальный уровень знания немецкого. 

Имеются продвинутые знания о бизнесе, маркетинге, программировании и дизайне. Часто путешествую.

Есть опыт в:

- различного вида фотосъемках;

- написании научных статей;

- копирайтинге/рерайтинге;

- переводе;

- создании эффективных презентаций;

- создании сайтов;

- поиске информации и работе с таблицами.

Ответственный исполнитель. Всегда на связи.

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга