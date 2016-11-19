Фотосъемка / Дизайн сайтов / Перевод / Копирайтинг

Бакалавр информационных систем в бизнесе.

Фотографирую во всех жанрах (кроме ню) несколько лет, часть фото можно посмотреть здесь: https://www.flickr.com/photos/127872938@N08/

Владею английским языком, начальный уровень знания немецкого.

Имеются продвинутые знания о бизнесе, маркетинге, программировании и дизайне. Часто путешествую.

Есть опыт в:

- различного вида фотосъемках;

- написании научных статей;

- копирайтинге/рерайтинге;

- переводе;

- создании эффективных презентаций;

- создании сайтов;

- поиске информации и работе с таблицами.

Ответственный исполнитель. Всегда на связи.