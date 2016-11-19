Фотосъемка / Дизайн сайтов / Перевод / Копирайтинг
Бакалавр информационных систем в бизнесе.
Фотографирую во всех жанрах (кроме ню) несколько лет, часть фото можно посмотреть здесь: https://www.flickr.com/photos/127872938@N08/
Владею английским языком, начальный уровень знания немецкого.
Имеются продвинутые знания о бизнесе, маркетинге, программировании и дизайне. Часто путешествую.
Есть опыт в:
- различного вида фотосъемках;
- написании научных статей;
- копирайтинге/рерайтинге;
- переводе;
- создании эффективных презентаций;
- создании сайтов;
- поиске информации и работе с таблицами.
Ответственный исполнитель. Всегда на связи.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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$1/час
от $3от 1 дня
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Переводы
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$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга