alendiador

Требуется человек на постоянную работу над проектом (внесение правок, расширение функционала) Периодически нужно будет делать правки в связке с другим (нашим разработчиком) Знание Laravel , VueJS 3.0 , Inertia JS - обязательны Если не подходите под требования - ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется человек на постоянную работу над проектом Периодически нужно будет делать правки в связке с другим (нашим разработчиком) Рассмотрю ваши предложения по навыкам и цене.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
- $200
Нужно сделать парсер фоток с инстаграм то есть человек вводит в поле свой никнейм и должны подгрузится фотографии его профиля нам это нужно будет интегрировать на наш сайт, написанный на php-Laravel нужны опытные в этом вопросе людиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $400
Добрый день - уважаемый дизайнер. Нужно нарисовать дизайн для смм магазина. Около 15 страниц по оригинальному образцу. У страниц должен быть общий футер и хедер. Страница должна соответствовать современным трендам дизайна (более предпочтителен material design и ...Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт2 года назад