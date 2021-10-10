alendiador

Сергей alendiador

 
50 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Разработчик PHP Laravel + vue JS + inertia JS

    Требуется человек на постоянную работу над проектом (внесение правок, расширение функционала) Периодически нужно будет делать правки в связке с другим (нашим разработчиком) Знание Laravel , VueJS 3.0 , Inertia JS - обязательны Если не подходите под требования - ...

    PHPLaravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработчик PHP Laravel

    Требуется человек на постоянную работу над проектом Периодически нужно будет делать правки в связке с другим (нашим разработчиком) Рассмотрю ваши предложения по навыкам и цене.

    PHPLaravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Инстаграм парсер фотографий

    $200

    Нужно сделать парсер фоток с инстаграм то есть человек вводит в поле свой никнейм и должны подгрузится фотографии его профиля нам это нужно будет интегрировать на наш сайт, написанный на php-Laravel нужны опытные в этом вопросе люди

    PHPLaravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн для сайта (интернет магазин)

    $400

    Добрый день - уважаемый дизайнер. Нужно нарисовать дизайн для смм магазина. Около 15 страниц по оригинальному образцу. У страниц должен быть общий футер и хедер. Страница должна соответствовать современным трендам дизайна (более предпочтителен material design и ...

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    2 года назад